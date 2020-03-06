من جانبه، قال أردوغان إن تطبيق وقف إطلاق النار في إدلب، سيتم بحلول منتصف ليل الخميس، مضيفا أن البلدين سيعملان على جعل وقف إطلاق النار في إدلب “دائما”.

كما تطرق الرئيس التركي إلى العمليات العسكرية التي يجريها الجيش السوري في إدلب، قائلا: “تركيا لا يمكن أن تبقى صامتة حيال هجمات الحكومة السورية في إدلب”.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دمشق بانتهاك اتفاق سوتشي وتتحمل مسؤولية التصعيد في إدلب شمال غرب سوريا.

يُشار أن دول (تركيا- روسيا وإيران) أعلنت في مايو 2017 توصلهم إلى اتفاق “منطقة خفض التصعيد” بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن جيش النظام السوري وداعميه يواصلون شن هجماتهم على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت “خفض التصعيد”.