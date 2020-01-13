أردوغان: محادثات موسكو حول ليبيا تتواصل في الاتجاه الإيجابي

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، بمشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتني، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وقال الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي بالعاصمة أنقرة:

أتمنى على وجه الخصوص أن يتم التوقيع على اتفاقية لوقف إطلاق النار في ليبيا قريبا.

وأضاف يقول:

نبذل جهودا كبيرة لجعل وقف إطلاق النار في ليبيا دائما.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه من الممكن أن تقوم الأمم المتحدة بمهمة المراقبة في ليبيا من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وتابع:

المحادثات بين الوفود التركية والروسية والليبية في موسكو تسير على نحو إيجابي.

من جهته أكد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، أن بلاده تتعامل مع الملف الليبي بنهج شامل وتعمل من أجل دولة موحدة مستقلة وذات سيادة.

ونوه كونتي بأنه لا ينبغي التشدق بالنصر بعد التوصل لوقف لإطلاق النار ساري المفعول، لأنها مرحلة من المهم أن تتحقق فيها كل خطوة، وفق قوله.

وأضاف:

من المهم احترام الهدنة والإنتقال في أقرب وقت ممكن إلى مؤتمر برلين.

هذا ووصل خليفة حفتر، إلى العاصمة الروسية موسكو، في وقت سابق اليوم، للتفاوض حول وقف إطلاق النار مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية إجراء محادثات، اليوم، بين حفتر والسراج تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية والتركية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية:

تعقد المحادثات بين الأطراف الليبية اليوم في موسكو برعاية وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا في سياق تنفيذ مبادرة الرئيسين الروسي والتركي، التي تم الإعلان عنها عقب لقائهما في إسطنبول.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يشارك السراج وحفتر وممثلو الأطراف الليبية الأخرى في هذه المحادثات.