أردوغان: مدفعية جيش النظام السوري أودت بحياة جندي تركي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القصف من جهة مدينة منبج السورية، الذي أودى بحياة جندي تركي جاء من قبل الجيش السوري.

حيث قال أردوغان للصحفيين أمس الثلاثاء:

“كان ذلك نتيجة قصف مدفعية النظام السوري، وكان هناك قصف مكثف رداً على ذلك، وجعلنا النظام يدفع ثمناً باهظاً مقابل ذلك”.

هذا ذكر أن جندياً تركياً قتل وأصيب 8 آخرون بجروح في وقت سابق من أمس الثلاثاء، جراء القصف المدفعي على القوات التركية، الذي جاء من جهة مدينة منبج بشمال سوريا.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 611 من عناصر الوحدات الكردية منذ بدء عملية نبع السلام بشمال سوريا.