أردوغان: مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستعدة لإرسال عسكرييها إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني ذلك.
وأضاف أردوغان في حديث لقناة “تي آر تي” التركية، الاثنين:
إذا أرادت ليبيا ذلك، فإن تركيا ستتخذ قرارا بشكل مستقل،، ونحن لن نطلب إذنا من أحد بهذا الشأن،، وتركيا مستعدة لتقدم أي دعم لليبيا.
وأوضح أردوغان أنه يرغب في إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل لقائهما المزمع عقده في إسطنبول يوم 8 يناير المقبل، ليبحث معه الوضع في ليبيا.
وأعرب الرئيس التركي عن أمله بأن يُعيد بوتين نظره بشأن خليفة حفتر، مُحذرا من أن ليبيا قد تتحول إلى سوريا أخرى، إن لم يحدث ذلك، حسب وصفه.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا، قال أردوغان إن تركيا استخدمت حقها النابع من القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع ليبيا، مضيفا أن تركيا وليبيا يمكن أن تقوما بعمليات استكشاف مشتركة في شرق البحر المتوسط.
وأضاف أنه أعرب لرئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” عن استعداد أنقرة لفتح قنوات حوار، ورغم ذلك قال إن طرد اليونان السفير الليبي فضيحة دولية، وأثينا ستدفع ثمن أفعالها على الساحة الدولية، وفق قوله.
وأكد أردوغان أن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تُحافظ على حقوق الدولتين وقد تم إرسال نصها للأمم المتحدة.
قال الله تعالي: *وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ(117) هود. و قال تعالى: {وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا}. [يونس : 13]، وقال تعالى: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا}. [الإسراء: 16]، وقال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ}. [القصص : 59] وبيَّن تعالى أنَّ الظلم إذا وقع في أمة يعمُّها العذاب، وإن لم يواقع الظلم جميع أفرادها، فقال: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الأنفال: 25] عندما سئل سيد الخلق رسول الله صلوات الله عليه و علي اله و… قراءة المزيد ..
نهاركم احرف يا ليبيين … من الفساد و اغتصاب املاك الناس … السكن والتجارة في الحرام وبالحرام … التزوير والكذب والسرقة …الام تسرق بنتها و الأب يسرق ابنه والأخ يسرق اخية والعكس صحيح نهاركم احرف و حياتكم جحيم .معاشات باسامي موته .. ومعاشات بالتزوير …سوف تهلكون عن بكرة أبيكم لم تري بلاد من فساد و فاسدين في العصر الحديث اكثر منكم