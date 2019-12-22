أردوغان: مستعدون لتعزيز البُعد العسكري للمساعدات لليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستقيّم الإمكانيات كافة التي من شأنها تعزيز البعد العسكري للمساعدات لليبيا إذا تطلب الأمر من البر والبحر والجو.

ونقلت قناة “تي أر تي” عربي عن أردوغان قوله، الأحد، إن بلاده مستعدة لتعزيز البعد العسكري للمساعدات إلى ليبيا من البر والبحر والجو إذا تطلب الأمر، مشيراً إلى أن تركيا لن تتراجع حتماً عن خطواتها في سوريا ولا عن مذكرة التفاهم مع ليبيا.

وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها خلال مراسم تدشين أوّل غواصة محلية الصنع أن أنقرة ستقيّم الإمكانيات كافة التي من شأنها تعزيز البعد العسكري لهذه المساعدات إذا تطلب الأمر من البر والبحر والجو.

وأضاف يقول:

لا يوجد في مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع ليبيا أي وجه يتعارض مع قوانيننا والقانون الدولي.

وأشار إلى أنه ليس لدى بلاده أيّ نيّة لافتعال مشاكل مع أحد أو اغتصاب حقوق أيٍّ كان.

وتابع:

سياسة بلادنا ليست التورط في مآزق عبر السعي للقيام بأمور لا تطيقها، أو التدخل في أماكن بغير وجه حق.

وأردف يقول:

سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا في ليبيا أيضاً، حتى تحقيق السلام والطمأنينة والأمن، كما في سوريا، وهناك علاقات متينة وواسعة بين الشعبين التركي والليبي.

وأكد أردوغان أن هناك أطرافاً تدعم خليفة حفتر في ليبيا، قائلاً: