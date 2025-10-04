أردوغان: السلام في غزة ممكن إذا عملت الأطراف بروح المسؤولية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حركة حماس أبدت ردًا إيجابيًا على مقترح السلام الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، معتبراً أن الحركة “أثبتت مرة أخرى أنها تريد السلام”، مشدداً على إمكانية وقف الحرب إذا تصرفت جميع الأطراف بمسؤولية.

وفي كلمة له من إسطنبول خلال افتتاح عدد من المشاريع، أكد أردوغان أن تركيا تبذل جهودًا كبيرة من أجل إنهاء الحرب في غزة، وأن بلاده مستعدة للعمل بكل ما يلزم “من أجل ألا نفقد إنساناً آخر”.

وأوضح أن محادثاته الأخيرة مع الرئيس ترامب تركزت بشكل كبير على غزة، مشيراً إلى أن قبول مقترح السلام “فتح الباب أمام إنهاء المأساة”، وداعياً إسرائيل إلى وقف العمليات العسكرية فوراً.

كما أشار إلى أن الهدف النهائي هو “ضمان السلام والاستقرار والأمن لشعب غزة في أقرب وقت ممكن”.

بالتزامن، من المنتظر أن تصل إلى إسطنبول طائرة تقل نشطاء كانوا على متن “أسطول الصمود”، الذي منعت إسرائيل وصوله إلى ساحل غزة واحتجزت من كانوا على متنه خلال الأسبوع الجاري.

كارثة إنسانية في غزة.. تقديرات بوجود أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الأنقاض والمركز الفلسطيني يطالب بتدخل دولي عاجل

أعلن المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، أن عدد المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة تجاوز 8 آلاف شخص، في ظل عجز واضح لدى فرق الإنقاذ المحلية بسبب حجم الدمار الناتج عن القصف الإسرائيلي المستمر منذ عامين.

وأوضح المركز أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 8 و9 آلاف مفقود، بعضهم يُعتقد أنهم في مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ودعا المركز إلى إدخال فرق فنية متخصصة وخبراء في الطب الشرعي وتقنيات الحمض النووي تحت إشراف الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر، بهدف انتشال الجثامين والتعرف على هويات الضحايا، وتمكين الأهالي من دفن أبنائهم “بكرامة وإنسانية” وفق المعايير الدولية.

وأشار إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي يعرقل عمليات الإنقاذ والبحث، مطالباً بضمانات فورية لوقف القصف وتأمين ممرات آمنة لفرق الإنقاذ، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية “الصمت المخزي” و”التخلي عن القيم الإنسانية”.

ويأتي هذا التصعيد في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام عبرية، السبت، أن القوات الإسرائيلية أوقفت تقدمها داخل مدينة غزة، بانتظار انطلاق جولة مفاوضات جديدة في القاهرة خلال الساعات المقبلة.