أردوغان: مُتمسكون بحرية «الصحافة» ولن نسمح باستغلالها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أن بلاده لن تتخلى أبدا عن حرية الصحافة، لكنها في المقابل لن تسمح إطلاقا باستغلال هذا المفهوم.

جاء ذلك في رسالة اليوم الأحد، بمناسبة يوم الصحفيين في تركيا، الموافق 10 يناير.

وأضاف الرئيس أردوغان :”لن نسمح باستخدام هذا المفهوم من أجل الدعاية السوداء ضد بلادنا سواء في الداخل أو الخارج”.

وشدد على أهمية استخدام إمكانيات وسائط الإعلام الجديد في العمل الصحفي، دون أي تنازل عن المبادئ المهنية والأخلاق الصحفية.

ووفق ماذكرت وكالة “الأناضول” عن الرئيس أردوغان، لفت إلى أنه مع سرعة انتشار المعلومة بشكل هائل في ظل التطور التكنولوجي، اكتسب مفهوم النزاهة في العمل الصحفي أهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى.

وأشار أن الإعلام عنصر لا غنى عنه في الديمقراطيات من حيث ضمان حق الرأي العام في الوصول إلى الخبر واطلاعه على المعلومات الصحيحة.

وأكد في هذا الإطار أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الصحفيين في الكفاح من أجل الحقيقة ضد الكذب والتضليل.

من ناحية أخرى أشاد الرئيس أردوغان بتفاني الصحفيين في عملهم في ظل الظروف الصعبة المصاحبة لجائحة كورونا.

وفي ختام رسالته أعرب عن تهانيه لكافة الصحفيين بيومهم، وتمنياته لهم بالنجاح في عملهم.