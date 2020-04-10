أردوغان: مُقبلون على واقع عالمي جديد عقب تجاوز كورونا

أردوغان: نخوض حربا صعبة ضد عدو غير مرئي. [الأناضول]

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العالم مقبل على “واقع جديد” عقب تجاوز وباء كورونا، معربا عن ثقته بأن تركيا ستتمكن من التغلب على خطر فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركته في قمة “للمجلس التركي” (الدول الناطقة بالتركية) عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن أردوغان قوله: “نخوض حربا صعبة ضد عدو غير مرئي، وقمة المجلس التركي ستعزز تضامننا في مكافحة وباء كورونا”.

وأضاف: “نواجه أيضا أزمة اجتماعية واقتصادية عالمية مع تأثير تفشي كورونا”.

وتابع الرئيس التركي: “بإذن الله سننتصر في حربنا ضد فيروس كورونا ومن ثم سنكون أمام واقع جديد لعالم جديد”.

ونوه بأن التطورات الأخيرة في العالم أظهرت مرة أخرى أهمية تعزيز الممر الملاحي الدولي العابر لبحر قزوين.

وأردف يقول: “إن مواصلة التجارة الدولية ونقل البضائع في إطار نهج حر ومنفتح وقائم على القواعد أمر حيوي لاستمرارية سلسلة التوريد”.

واستطرد قائلاً: “أنتظر من الدول الأعضاء في المجلس التركي تقديم تسهيلات تتعلق بعبور البضائع ورسومها وكذلك لتأشيرات السائقين”.

هذا ويجتمع رؤساء دول المجلس التركي بمبادرة من الرئيس الأذري إلهام علييف، تحت عنوان “التعاون والتضامن في مواجهة وباء كورونا”.

ويحضر الاجتماع إلى جانب علييف، كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والكازاخي قاسم جومارت توكايف، والقرغيزي سورونباي جينبيكوف، والأوزبكي شوكت ميرضيايف، والتركمنستاني قربانقلي بردي محمدوف.

كما يشارك في الاجتماع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والأمين العام للمجلس التركي بغداد أمرييف، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

ويضم المجلس التركي الذي تأسس في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان.

وتعتمد سبعة دول، التركية ولهجاتها لغةً رسمية لها، هي تركيا وأذربيجان، وجمهورية شمال قبرص التركية، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقرغيزيا، وكازاخستان.

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