أردوغان: نبحث مع ألمانيا إنشاء مركز إنتاج مشترك للقاح كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تبحث مع ألمانيا إنشاء مركز إنتاج مشترك للقاح مضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها أردوغان، عقب صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا بمدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله، إن “3 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا وصلت إلى تركيا وجهودنا متواصلة لاستيراد المزيد”.

وأضاف :”هدفنا استيراد 50 مليون جرعة لقاح كورونا من الصين، ومثلها من ألمانيا”.

وأشار إلى أنه سيتم تطعيم المواطنين الأتراك في إطار تقويم تحدده وزارة الصحة، معرباً عن أمله أن تتراجع أعداد الإصابات والوفيات جراء الفيروس.

وأردف: “نبحث مع ألمانيا إنشاء مركز إنتاج مشترك للقاح كورونا”.

وأشار إلى أن مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) تواصل جهودها في هذا الخصوص، وأن هناك تطورات إيجابية بهذا الصدد.

وفجر الأربعاء، وصلت تركيا الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

ومؤخرا، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الخامل الذي أنتجته، وأثبت فعاليته بالمراحل الأولى للمرض.