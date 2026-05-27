أردوغان: نتنياهو سيتلقى «الدرس الذي يستحقه» أمام مسلمي العالم

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم”، معربًا عن أمله في أن يتحقق ذلك قريبًا، على خلفية الحرب الجارية في غزة.

وقال أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب مشاركته في صلاة عيد الأضحى في مسجد تشامليجا بمدينة إسطنبول، إنه “على يقين بأن هذا الظالم المدعو نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم بإذن الله”، في إشارة إلى ما وصفه بالانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي في سياق حديثه عن عيد الأضحى، حيث أشار إلى أن هذه المناسبة “تجسد معاني التسليم والطاعة لله”، لافتًا إلى وقوف المسلمين في جبل عرفات وما يحمله من رمزية للوحدة والتقرب إلى الله.

وأضاف أردوغان أن المسلمين يشهدون عودة الحجاج بعد إتمام مناسكهم، داعيًا الله أن يتقبل منهم أعمالهم، وأن يعمّ الترابط والوحدة أمة الإسلام.

وأكد الرئيس التركي أن القضية الفلسطينية وما يجري في غزة كان حاضرًا بقوة في خطابه خلال العيد، معتبرًا أن ما يحدث هناك يمثل “موقفًا خاصًا ومؤلمًا” للمسلمين في هذه المناسبة.

واختتم أردوغان دعوته بالتأكيد على أهمية أن يكون عيد الأضحى مناسبة لتعزيز وحدة العالم الإسلامي وتماسكه في مواجهة التحديات.