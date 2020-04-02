أردوغان: نخوض كفاحنا ضد كورونا بحزم وبخطوات عقلانية دون ذعر

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،إنه ينبغي ألا تترك الحكومة التركية مواطنيها الذين يعانون من صعوبات مالية، على إثر الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله، في خطاب مساء الخميس، إن الحكومة التركية ينبغي ألا تترك أبدا المواطنين الذين يعانون من صعوبات مادية.

وأضاف: “على الأخص ينبغي ألا نترك أولئك الذين تعطلت أعمالهم أو لديهم دخل غير كاف بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا”.

وتابع أردوغان: “هناك واجبات مهمة تقع على عاتق بلدياتها في ظل وباء كوفيد 19”.

وأردف يقول: “نعمل بغية الوقوف إلى جانب جميع مواطنينا من خلال التدابير التي نتخذها في كل المجالات”.

واستطرد قائلاً: “أولويتنا القصوى تتمثل في ضمان تمكين مواطنينا من تلبية احتياجاتهم الأساسية دون الحاجة إلى القلق بشأن معيشتهم”.

وأكد أنهم يخوضون كفاحاً ضد كورونا بحزم وبخطوات عقلانية متوازنة وبواقعية ودون ذعر، وفق قوله.

وأضاف: “نحمد الله أننا في وضع جيد مقارنة مع العديد من البلدان، لكن لا نرى ذلك كافيا”.