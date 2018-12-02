أردوغان: نريد كشف أبعاد جريمة خاشقجي ومحاكمة مرتكبيها

وأضاف أردوغان السبت في تصريح للصحفيين في اجتماع قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس أن إصرار تركيا على معرفة الحقيقة وراء مقتل الصحفي جمال خاشقجي لا يستهدف إلحاق الضرر بالأسرة الحاكمة في السعودية.

وقال الرئيس التركي في كلمته :

” لم تعتبر تلك قضية سياسية على الإطلاق. نريد التأكد من كشف أبعاد هذه الجريمة ومحاكمة مرتكبيها”.

وأوضح أردوغان أنه ليس لهم مصلحة في إلحاق ضرر بالمملكة العربية السعودية أو الأسرة الحاكمة في السعودية، ويرى أن إلقاء الضوء على كل جوانب جريمة القتل ومحاكمة كل مرتكبيها سيكون في صالح السعودية، وفق قوله.