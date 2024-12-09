أردوغان: نقف إلى جانب السوريين بكل مشاربهم السياسية والطائفية والعرقية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “بلاده تقف إلى جانب السوريين بكل مشاربهم السياسية والطائفية والعرقية”.

وأضاف أردوغان: “نحن في مرحلة نقلة نوعية في تركيا والمنطقة، واعتبارا من الأمس، اكتسبت سوريا بُعدا جديدا في تاريخها، بعد أن سيطرت المعارضة السورية على كل البلاد بما فيها دمشق”.

وقال: “نحن بالرغم من أننا طلبنا حل هذه المسألة عبر الحوار، إلا أن النظام السوري السابق رفض الحوار معنا”، قاىلا: “بالرغم من المواقف المعاندة من النظام السوري السابق، إلا أننا طالبنا بالسلام والاستقرار والحوار”.

واضاف: “نقف إلى جانب السوريين بكل مشاربهم السياسية والطائفية والعرقية، إن الحدود قد تفرقنا عن بعضنا البعض، لكن القلوب تقف دائما جنبا إلى جنب”.

واضاف: “سوف نفتح المعابر الحدودية من أجل أن يعود اللاجئين الذين يريدون العودة لأوطانهم”.

واضاف: “تركيا ليست لديها أطماع في سوريا، سوريا للسوريين فقط، وليس للمنظمات الإرهابية.. ومن يحدد مستقبل سوريا، هم السوريون أنفسهم”.