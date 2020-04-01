أردوغان: هدفنا تجاوز الفترة العصيبة بأسرع وقت وأقل خسائر

أكد الرئيس التركي أنهم مصممون على مواصلة الإنتاج والتصدير. [الأناضول]

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هدفهم هو تخليص تركيا من هذه الفترة العصيبة بأسرع وقت وأقل خسائر، وفق قوله.



جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، مخاطبا رؤساء حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، بواسطة نظام الفيديو-كونفرانس.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله، إن المؤسسات التركية تتابع بدقة إجراءات مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن تركيا تمتاز بأنها بدأت بمكافحة كورونا مبكرا من خلال البنية التحتية الصحية القوية التي تمتلكها.

ودعا أردوغان الشعب التركي إلى التزام منازلهم لحين انقضاء أزمة كورونا، مؤكدا أنه على قدر الزيادة في مدة العزل الاجتماعي يزداد تباطؤ انتشار الفيروس.

وأضاف أردوغان: “خلال السنوات السبع الأخيرة واجهنا العديد من الهجمات وبإذن الله سنتجاوز هذه الأزمة كورونا”.

وتابع: “الحملة التي أطلقناها عبر تبرعي وأعضاء الحكومة برواتبهم، تم تبنيها من قبل دنيا الأعمال، وأصحاب الخير ومواطنينا”.

وأكد الرئيس التركي أنهم مصممون على مواصلة الإنتاج والتصدير.

كما أكد أردوغان استمرار تقديم الخدمات الأساسية في البلاد، مثل الصحة والغذاء ومواد التنظيف وغيرها دون انقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، تسجيل 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الضحايا إلى 214.

وأضافت أن أعداد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 13531، في حين وصل عدد المتعافين 243.

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