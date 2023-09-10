«أردوغان» و«السيسي» يلتقيان في نيودلهي لبحث تعزيز العلاقات

اجتمع الرئيسان التركي “رجب طيب أردوغان” والمصري “عبد الفتاح السيسي”، اليوم الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، في خطوة تشير إلى سعي البلدين إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية.

ووفقا لما أوردته “الجزيرة نت” فقد بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية، والتعاون في مجال الطاقة، فضلا عن القضايا الإقليمية والعالمية.

وأكد الرئيس “أردوغان”: أن العلاقات التركية المصرية دخلت مرحلة جديدة عقب تبادل السفراء بين البلدين، معربا عن إيمانه بأن العلاقات الثنائية ستصل إلى المستوى المنشود في أقرب وقت.

كما ثمّن “أردوغان” دعم الإدارة المصرية لشركات ومستثمري بلاده، مؤكدا أهمية إحياء التعاون بين أنقرة والقاهرة في مجالات الغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية، والثقافة والتعليم.

وهذا اللقاء هو الثاني بين الرئيسين التركي والمصري، بعد لقائهما التاريخي في قطر في نوفمبر الماضي.

وساد الفتور العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق “محمد مرسي” عام 2013.

وبدأ البلدان مشاورات سياسية على مستوى كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية العام الماضي، وقد أفضت تلك المشاورات إلى إعلان تبادل السفراء بينهما في يوليو الماضي.