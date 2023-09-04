«أردوغان» و«بوتين» يبحثان إعادة تصدير الحبوب الأوكرانية

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدينة سوتشي الروسية، اليوم الاثنين، لبحث إعادة تصدير الحبوب الأوكرانية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي كلمة سبقت الاجتماع بين الرئيسين أبلغ بوتين نظيره التركي استعداد بلاده لبحث إعادة تفعيل اتّفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بحسب ما نقلت شبكة “الجزيرة”.

بدوره وعد أردوغان بإدلاء إعلان بالغ الأهمية بشأن تصدير الحبوب في المؤتمر الصحفي الذي يلي اللّقاء.

ويأتي اللّقاء الأوّل بين الرئيسين منذ أكتوبر الماضي، وسط توتّر متزايد في منطقة البحر الأسود.