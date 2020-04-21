أردوغان وبوتين يبحثان سُبل التعاون في مكافحة كورونا

تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة جائحة كورونا . [أرشيفية/ترك برس]

تباحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حول عدد من الملفات بينها مكافحة كورونا.

وأوضحت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الزعيمين بحثا التعاون في مكافحة جائحة كورونا والعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

واتفق أردوغان وبوتين على مواصلة التعاون الوثيق على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، استعدادهما لتعزيز التعاون المشترك بين بلديهما لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين وأردوغان أجريا اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا كانت في صلبه “مجموعة من القضايا المتعلقة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد”.

وأشار الكرملين إلى أن الجانبين “أعربا عن الاستعداد لتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة العدوى، بما في ذلك عبر قنوات وزارتي الصحة وأجهزة معنية أخرى”.

وعبر بوتين وأردوغان كذلك جاهزيتهما لمواصلة التنسيق الوثيق بهدف ضمان عودة المواطنين الروس والأتراك إلى وطنيهما.

كما تطرقت المكالمة إلى بحث قضايا حيوية للتعاون الروسي التركي الثنائي، خاصة في القطاع التجاري الاقتصادي، بما في ذلك تنفيذ المشاريع المشتركة في مجال الطاقة النووية وتوسي التعاون في الزراعة والنقل.

واتفق الرئيسان الروسي والتركي على الاستمرار في الاتصالات الدورية بين البلدين على مستويات مختلفة.

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