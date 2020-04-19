أردوغان وترامب يتفقان على مواصلة التعاون ضد وباء كورونا

بحث الرئيسان خلال اتصال هاتفي القضايا الثنائية والمستجدات الإقليمية. [أرشيفية/رويترز]

اتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب، على مواصلة التعاون الوثيق لمواجهة تهديد جائحة كورونا للسلامة العامة والاقتصاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيسين مساء الأحد.

وأفاد بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بأن الرئيسين اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق لمواجهة تهديد فيروس كورونا للسلامة العامة والاقتصاد، في إطار روح التضامن الذي يتطلبه التحالف بين البلدين ضمن حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

كما بحث الرئيسان خلال الاتصال “القضايا الثنائية والمستجدات الإقليمية”، بحسب البيان.

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