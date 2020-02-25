عربي ودولي

أردوغان.. وفد روسي في أنقرة لبحث ادلب

عين ليبيا | نُشر الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 12:54
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عربي ودولي
روسيا وتركيا في حاجة إلى حل مشكلة إدلب السورية بصورة عاجلة [انترنت]

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن خطط للقاء محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الـ 5 من شهر آذار/ مارس المقبل.


وقال أردوغان للصحفيين: “لم يتم الاتفاق بعد بشأن اللقاء الرباعي بمشاركة ميركل وماكرون، لكننا اتفقنا بشأن لقاء مع بوتين في الـ 5 من آذار/ مارس”.

وأشار أردوغان إلى أن روسيا وتركيا في حاجة إلى حل مشكلة إدلب السورية بصورة عاجلة.

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وأضاف أردوغان: “نحن نبحثها على أعلى مستوى مع بوتين، والزملاء من الاستخبارات الروسية ووزارة الخارجية ونناقش مع بوتين خريطة طريق”.

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