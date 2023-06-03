«أردوغان» يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة

أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليمين رئيسا لتركيا، اليوم السبت، بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأحد الماضي.



واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان التركي في العاصمة أنقرة من أجل مراسم أداء أردوغان القسم، لولاية رئاسية جديدة مدتها 5 أعوام.

وعقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت باهتشلي، أدى أردوغان القسم.

وجاء في نص قسم اليمين: “أقسم بالحفاظ على استقلالية الدولة، وسيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، والحفاظ على إرادة الشعب وفق الديمقراطية، ومراعاة حقوق الإنسان، والحرية، وعدم التنازل عن هذه الحقوق، ورفع شأن وشرف دولتنا، وممارسة وظيفتي رئيسا بكل حيادية”.

وعقب تنصيبه، توجه أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ثم إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم “بدء المهام”.

وستشارك في المراسم فرقة الأوركسترا السمفونية الرئاسية وفرقة الموسيقى التقليدية التركية وفرقة الموسيقى العسكرية التابعة للقوات المسلحة التركية.

ويشارك قرابة 78 مسؤولا دوليا، خلال حفل تنصيب أردوغان، والذي أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.