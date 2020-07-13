أردوغان يؤكد مواصلة دعم ليبيا في كافة المجالات

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن فرنسا وأبو ظبي، يقفان خلف الدعاية المضادة ضد بلاده التي تسعى لإرساء الديمقراطية والعدالة في المنطقة، مؤكداً على ان تركيا ستواصل دعمها لليبيا في كافة المجالات.

وقال الرئيس التركي بحسب التصريحات التي أدلى بها، لمجلة “كريتر” التركية، وترجمتها “عربي21” “إن فرنسا وإدارة أبو ظبي لم تتحملا الكفاح الذي تخوضه تركيا في مجال القانون والديمقراطية والعدالة، مشيراً إلى، أن بلاده تسعى جاهدة، من أجل السلام، ووقف نزيف الدماء في المنطقة، قائلا: “لا نريد أن يتحول الناس للاجئين بسبب النزاعات، ويفقدوا منازلهم وحياتهم”.

وفي سياق ذي صلة أوضح أردوغان: أنه بفضل الموقف الحازم، فقد أفشلت بلاده خطة احتلال طرابلس من حفتر وداعميه، وتمكنت حكومة الوفاق، من دحر عناصر حفتر عن العاصمة في وقت قصير، والمكاسب الميدانية تبشر بالسلام والأمن بكامل الأراضي الليبية.

وتحدث بشأن مذكرتي اتفاق الأمن والتعاون العسكري، وترسيم الولاية البحرية بين أنقرة وطرابلس، كسبتا أهمية بالغة، موضحاً “أن مذكرة تحديد المنطقة الخالصة، أمن لتركيا والأشقاء في ليبيا، وحقوقهم ومصالحهم في شرق المتوسط” .

وأكد على ان تركيا ستواصل دعمها لليبيا في كافة المجالات، بالإضافة للقطاع الصحي والبنية التحتية، مشددا على أن استقرار ليبيا، يصب في مصلحة الجميع بالمنطقة وليس الليبيين فقط، وأن التمكين السياسي والاقتصادي لليبيا، يصب في مصلحة أوروبا وشمال أفريقيا.