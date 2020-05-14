أردوغان يبحث مع أمين عام حلف «الناتو» الملف الليبي

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، قضايا إقليمية في مقدمتها سوريا وليبيا.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بأن الطرفين أجريا المباحثات عبر اتصال هاتفي.

وأوضح البيان، أن الجانبين ناقشا مكافحة كورونا والخطوات الواجب اتخاذها بعد الوباء، وقضايا إقليمية على رأسها سوريا وليبيا.

وذكر حلف شمال الأطلسي في بيان له، أن ستولتنبرغ وأردوغان ناقشا الأوضاع في ليبيا.

وأكد ستولتنبرغ، أن موقف “الناتو” لا يزال ثابتًا، وفقًا لما ذكره رؤساء دول وحكومات الناتو في قمة بروكسل لعام 2018م.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن “الناتو” مستعد لمساعدة ليبيا في مجال بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية، استجابة لطلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراح لتعزيز مؤسساتها الأمنية، منوهاً بأن أي مساعدة من “الناتو” لليبيا ستأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والأمنية، وسيتم توفيرها بتكامل تام وبالتنسيق الوثيق مع الجهود الدولية الأخرى، بما في ذلك جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكد حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم الخميس، استعداده لدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.



وفي مقابلة أجرته معه صحيفة “ريبوبليكا” الإيطالية، شدّد أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، على أنه لا يمكن وضع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وخليفة حفتر، في كفة واحدة.

وأضاف: “يجب على كافة الأطراف الليبية الالتزام بحظر استيراد السلاح، وهذا لا يعني وضع حفتر، وحكومة السراج في كفة واحدة، ولهذا السبب الناتو مستعد لدعم حكومة طرابلس”.

وفي رده على سؤال حول أنشطة تركيا في سوريا وليبيا والبحر المتوسط، قال ستولتنبرغ، إن “الناتو يضم 30 دولية حليفة، ويوجد بينها اختلاف في المواقف إزاء العديد من الملفات، لكن أنقرة حليف مهم”.

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