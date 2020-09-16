«أردوغان» يبحث مع المستشارة الألمانية خلافات شرق المتوسط

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخلافات القائمة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه، اليوم الأربعاء، مع المستشارة الألمانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبحث أردوغان مع ميركل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على الدول الأوروبية أن تكون عادلة ومتزنة في مسألة الخلافات القائمة في شرق البحر المتوسط.

وأكد أردوغان أن الخلافات في شرق المتوسط يمكن حلها عبر المفاوضات طالما توفرت مقاربة بناءة وقائمة على العدل.

وأشار إلى ضرورة أن تكون الدول الأوروبية “عادلة ومتزنة في قضية شرق المتوسط”.

وشدّد الرئيس التركي على مواصلة بلاده تطبيق سياسات حازمة وفعالة بخصوص حقوق تركيا.