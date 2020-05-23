أردوغان يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات في ليبيا

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على مواصلة التعاون السياسي والعسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، بين الرئيسين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وقال البيان إن الرئيسين “بحثا التطورات في ليبيا وسوريا، إلى جانب أهم القضايا الإقليمية، والعلاقات الثنائية”.

وأشار إلى أن أردوغان وترامب “اتفقا على مواصلة التعاون السياسي والعسكري لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة”، بالإضافة إلى التأكيد على تضامن الشعبين في مكافحة فيروس كورونا.

من جهته قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيسين “تناولا مرحلة عودة الاقتصاد العالمي إلى طبيعته وانتعاشه، عقب وباء كورونا”.

كما بحث ترامب ونظيره التركي القضايا الثنائية والإقليمية المهمة.

وأعرب ترامب عن قلقه إزاء تفاقم التدخل الأجنبي في ليبيا، مشددا على ضرورة تخفيف الاشتباكات بسرعة.

وأكد الرئيسان ضرورة إيجاد حل سياسي عاجل للصراع في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد.