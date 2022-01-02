«أردوغان» يبحث مع نظيره الروسي الوضع في ليبيا

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال محادثة هاتفية، المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية والوضع في ليبيا وسوريا ومنطقة القوقاز.

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين في بيان، أن بوتين وأردوغان أجريا اتصالا هاتفيا تبادلا فيه التهاني بمناسبة العام الجديد، واستعرضا العلاقات الثنائية وتطوراتها خلال العام الماضي، وأعادا التأكيد على الاستعداد لزيادة الشراكة المفيدة للجانبين التركي والروسي.

وجاء في البيان: “تم التطرق أيضا إلى مواضيع دولية، بما في ذلك قضايا التسوية السورية والليبية، والمقترحات المعروفة لوضع اتفاقيات رسمية بشكل قانوني تضمن أمن روسيا، والوضع في القوقاز”.