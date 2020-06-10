أردوغان يبحث مع نظيره الروسي تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الأربعاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وبوتين تناولا في الاتصال الهاتفي مسائل إقليمية وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في ليبيا.

هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التطورات الأخيرة في ليبيا، بعد أن بحث هذه التطورات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله، في مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء، إنه تناول الملف الليبي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف “قد يتم إخراج خليفة حفتر من العملية الانتقالية بليبيا في أي لحظة، فالتطورات تشير إلى ذلك”.

وأضاف: “عقب مباحثاتي مع ترامب، قد تبدأ صفحة جديدة في المسار بين الولايات المتحدة وتركيا، حيث توصلنا لبعض التفاهمات”.

وتابع: “سيكون لدي مباحثات مع السيد بوتين أيضا، كان لديه تصريح بعدم وجود جنود روس هناك، أود التحدث إليه”.