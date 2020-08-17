«أردوغان» يبحث مع نظيره الروسي قضايا إقليمية على رأسها ليبيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قضايا إقليمية والعلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، جرت بينهما، اليوم الاثنين.

وأفاد بيان صادر عن مكتب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بأن المكالمة بحثت العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع في كل من شرقي المتوسط وليبيا.

وأكد الطرفان على أهمية مواصلة الحوار والتعاون الوثيق حيال الأوضاع في شرق المتوسط وليبيا.

ومن جهة أخرى، بحث الرئيسان خطوات تطوير العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، خاصة السياحة والنقل والطاقة والاقتصاد

كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية في الشأن السوري عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية.