أردوغان يبحث مع وفد اتحاد علماء المسلمين الأوضاع في غزة

استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، في قصر خير الدين باشا التونسي بمنطقة السلطان أحمد في إسطنبول، وفدا من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الأمين العام للاتحاد الدكتور علي الصلابي ورئيس الاتحاد الدكتور علي محيي الدين القره داغي ونائب رئيس الاتحاد الشيخ محمد الحسن الددو.

وبحسب تصريح صحفي لأمين عام الاتحاد الدكتور علي الصلابي، فإن اللقاء يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لنصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين، وعلى هامش ختام المؤتمر العلمائي العالمي “غزة مسؤولية إسلامية وإنسانية”.

وقدّم الدكتور علي محيي الدين القره داغي، رئيس الاتحاد ورئيس المؤتمر، كلمة شاملة نقل فيها توصيات ومخرجات المؤتمر، الذي شارك فيه (150) عالماً من (50) دولة، عبر 18 ورشة عمل متخصصة، استمرت على مدى 8 أيام متواصلة، وقد تم تسليم هذه التوصيات إلى الرئيس التركي.

بدوره أبدى أردوغان تفاعلاً إيجابياً وتجاوباً متقدماً، مؤكداً الجهود التي تبذلها تركيا لنصرة فلسطين والعمل على بناء تحالف دولي لتحقيق هذه المطالب العادلة.

كما تناول الشيخ محمد الحسن الددو نائب رئيس الاتحاد خلال اللقاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني جراء الحرب والنزوح، مطالباً تركيا بالوقوف معهم في محنتهم، كما أثار قضية السجناء السياسيين وفي مقدمتهم الشيخ راشد الغنوشي، الذي لا يزال رهن الاعتقال رغم تجاوزه الرابعة والثمانين من العمر.

واختتم أمين عام الاتحاد الدكتور علي الصلابي تصريحه بالتأكيد على أن هذا اللقاء يعتبر فاتحة لسلسلة من اللقاءات المزمع عقدها مع قادة الدول، في إطار العزم الراسخ على طرق أبواب كل القيادات العربية والإسلامية والدولية من أجل فك الحصار عن غزة ونصرة أهلها الصامدين.