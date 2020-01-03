«أردوغان» يترأس اجتماعاً أمنياً لبحث تطورات المنطقة

أردوغان أكد على ضرورة مواصلة تركيا لموقفها البنَّاء حيال التطورات الإقليمية. [الأناضول]

أفاد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، ترأس الجمعة، اجتماعا أمنيا بحث خلاله التطورات الأخيرة في المنطقة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن ألطون في بيان أصدره، أن الاجتماع بحث التطورات الأخيرة في العراق، والتوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والوضع الراهن في ليبيا وسوريا.

وأشار متحدث الرئاسة في البيان، إلى أن الاجتماع عقد في قصر دولمة بهتشة بمدينة إسطنبول، واستغرق 3 ساعات.

ولفت إلى أن الرئيس أردوغان أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة تركيا لموقفها البنَّاء حيال التطورات الإقليمية، واستمرار اتخاذها خطوات فعالة لضمان السلام والاستقرار، واستخدام كافة الإمكانات الدبلوماسية حتى النهاية.

وحضر الاجتماع إضافة لألطون كل من، نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن، إضافة لنائب رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال، والمتحدث باسم الحزب عمر جليك.

ويأتي الاجتماع بعد ساعات من مقتل قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالعراق، فجر الجمعة.