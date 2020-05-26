أردوغان يتفق مع نظيره الجزائري على بذل الجهود لوقف إطلاق النار في ليبيا

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، على بذل الجهود من أجل فرض وقف إطلاق النار، كمقدمة لا بد منها لتسهيل الحل السياسي في ليبيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الثلاثاء.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان:” تلقى الرئيس تبون صباح اليوم مكالمة هاتفية من نظيره أردوغان، هنأه فيها بحلول عيد الفطر، وتمنى له موفور الصحة والسعادة، وللشعب الجزائري المزيد من الرفاهية والرخاء”.

وأضاف البيان: “وفيما يتعلق بتطور الأحداث في ليبيا، اتفق الرئيسان على تكثيف الجهود من أجل فرض وقف إطلاق النار، كمقدمة لا بد منها لتسهيل الحل السياسي بين الليبيين على أساس احترام الشرعية الشعبية الضامنة لسيادة ليبيا ووحدتها الترابية”.