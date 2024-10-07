أردوغان يتوعد «نتنياهو» بمصير هتلر

نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مقطع فيديو عبر منصة “إكس”، خصصه بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لعملية “طوفان الأقصى”.

ويصور الفيديو، “استمرار “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة حتى عام 2040، فيما يُظهر عائلات من أمريكا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية، يتابعون عبر شاشة التلفزيون مشاهد من الإبادة الجماعية في غزة، ثم يسأل الأحفاد أجدادهم عن سبب عدم تصرفهم لوقف الإبادة”.

وفي نهاية الفيديو، “تظهر عبارة باللغات التركي والإنجليزية والعربية والعبرية، هي “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل تقتل الفلسطينيين. الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل تقتل الإنسانية”.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: “إن بلاده ستواصل الوقوف ضد الحكومة الإسرائيلية، بغض النظر عن التكلفة”، داعيا العالم “للانضمام إلى هذا الموقف المشرف”.

وأكد أردوغان أنه “لا ينبغي أن ننسى أن إسرائيل ستدفع عاجلا أم آجلا ثمن هذه الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ عام”.

وقال: “مثلما أوقف تحالف البشرية المشترك الزعيم النازي الألماني، أدولف هتلر، سيتم إيقاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وشبكته القاتلة بالطريقة نفسها”.

وأشار إلى أن “أولئك الذين يموتون في غزة وفلسطين ولبنان ليسوا فقط نساء وأطفال ورضع ومدنيين أبرياء، بل أيضا الإنسانية والنظام الدولي”.

وأكد أن “العالم الذي لا يحاسب المسؤولين عن الإبادة الجماعية في غزة لن يجد سبيلا للسلام أبدا”.

وبحسب وكالة أنباء “الأناضول”، أضاف الرئيس التركي: “سنواصل الوقوف ضد الحكومة الإسرائيلية، ونطالب العالم بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ”.

هذا وتحل اليوم الاثنين 7اكتوبر، الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، الحرب على غزة، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

Bugün 7 Ekim… Tam 365 gün önce hayatta olan, çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice katledildi. Gazze'deki hastaneler, farklı inançlara ait ibadethaneler, okullar artık ayakta değil. Pek çok gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, barış elçisi artık aramızda değil.… pic.twitter.com/qX6uwlCFkA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 7, 2024