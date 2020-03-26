أردوغان: يتوقع تغير العالم بعد كورونا.. ودواء صينياً لعلاج مرضي الوباء بتركيا

العالم سيشهد بناء نظام دولي جديد بعد أزمة كورونا. [أرشيفية/إنترنت]

بعد تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى ألفين و433 حالة، و59 حالة وفاة ،بدأت السلطات التركية تبحث عن أي علاج متاح يمكن أن يحد من مخاطر تفشي الوباء.

وتوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يشهد العالم بناء نظام دولي جديد بعد أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) الراهنة.

وقال أردوغان في خطاب له إن “العالم يسير نحو مرحلة لن يكون فيها أي شيء كما كان من قبل وسنشهد بناء نظام عالمي جديد بعد كورونا”.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها بلاده لاحتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، اعتبر أن بلاده تأتي في مقدمة الدول من حيث اتخاذها تدابير وقائية مبكرة ضد الفيروس، مؤكدا أن تركيا مستعدة لكافة السيناريوهات بهذا الخصوص.

وأضاف في هذا الصدد : “حين نتمكن من وقف سرعة انتشار الوباء خلال 2-3 أسابيع سنخرج من الوضع الحالي بأقل الأضرار”، داعيا المواطنين إلى الاستمرار في البقاء في المنازل.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في تركيا إلى 2433 في حين وصل عدد الوفيات إلى 59 .

من جانبه، أعلن فخر الدين قوجة وزير الصحة التركي، أن بلاده استخدمت الدواء الذي قدمته لها الصين لمعالجة مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال قوجة في تصريح له اليوم إن وزارته قدمت دواء فيروس كورونا الذي جلبته من الصين لـ136 مريضا في العناية المركزة.

وأشار الوزير التركي إلى أن “إصابات الفيروس لدى متوسطي الأعمار ليست قليلة والفيروس لا يميز بين الشباب والمسنين”، داعيا إلى ضرورة “أن يتصرف كل شخص وكأنه مصاب بكورونا وذلك منعا لانتشار الفيروس”.

وبدوره، أعلن ضياء سلجوق وزير التعليم التركي، تمديد تعليق الدوام في المدارس لغاية 30 إبريل المقبل واستمرار عملية التعليم عن بعد وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها تركيا لإبطاء انتشار الفيروس.

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