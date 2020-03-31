أردوغان يجب أن تواصل تركيا الإنتاج

يجب تركيا تبقي على دولاب العمل دائرا [الجديد]

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس الاثنين، على ضرورة أن تواصل تركيا الانتاج “وتبقي على دولاب العمل دائرا” أثناء انتشار فيروس كورونا لدعم الصادرات والحفاظ على إمدادات السلع الأساسية.

وصرح أردوغان خلال اجتماع الوزراء، بإن يجب على تركيا أن تواصل الإنتاج والإبقاء على دولاب العمل دائرا في كل الظروف والملابسات”.

وحث مجدداً المواطنين لوضع أنفسهم في حجر صحي. وقال “الشيء الأكثر حساسية بالنسبة لنا هو أن نواصل الإنتاج للحفاظ على إمدادات السلع الأساسية ودعم الصادرات.

يشار إلى أن أنقرة اتخذت إجراءات لتقييد الاختلاط الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس منذ تأكيد أول إصابة قبل حوالي ثلاثة أسابيع، لكن الحكومة أحجمت حتى الآن عن إصدار أمر إلى السكان في أرجاء البلاد للبقاء في منازلهم.

في حين أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أرجاء البلاد ارتفع إلى 10827 أمس الاثنين بينما توفي 168 شخصا بالمرض.

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