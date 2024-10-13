«أردوغان» يجري زيارة رسمية إلى السعودية

أعلن التلفزيون الرسمي التركي “TRT“، “أن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، سيجري اليوم الأحد زيارة رسمية إلى السعودية، ليوم واحد فقط”.

وبحسب التلفزيون التركي، “سيتم خلال الزيارة بحث كل التطورات في المنطقة، وخاصة الحرب الإسرائيلية على كل من فلسطين ولبنان، ومخاطر توسع الصراع في المنطقة، كما سيتم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية”.

وقبل أيام، ودعما لفلسطين في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، ظهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقطع فيديو لأغنية، تم إعدادها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ونشر أردوغان الأغنية عبر حسابه منصة “إكس“، وأرفقها بمنشور قال فيه: “سنواصل الوقوف إلى جانب غزة وإخواننا الفلسطينيين بأصواتنا وكلماتنا ودعواتنا ومساعداتنا الإنسانية وبكل الوسائل المتاحة لنا”.