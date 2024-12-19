«أردوغان» يخاطب السوريين من مصر والعراق يعيد «الجنود الهاربين» إلى بلادهم

واصل العراق، الخميس، إعادة الجنود السوريين الذين فروا إلى العراق بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل نحو أسبوعين.

وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة في الجيش العراقي الفريق أول الركن قيس المحمداوي أن بغداد تتجه لإعادة الجنود السوريين الذين فروا إلى الأراضي العراقية إلى بلادهم.

وقال المحمداوي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إن “الحدود العراقية محصنة وآمنة تماما”، مبينا، أن “المنافذ مع الجانب السوري محكمة بشكل تام”.

وقال العميد مقداد ميري الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني، في بيان صحافي، إن «الجهات العراقية المختصة تواصل إعادة الجنود السوريين إلى بلادهم بعد أن عملت على تنسيق العمل مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال عبر منفذ القائم الحدودي»، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وكان التلفزيون العراقي أعلن في وقت سابق أن السلطات السورية نشرت لأول مرة قوات عسكرية نظامية معززة بمجاميع من المسلحين في منفذ البوكمال السوري المقابل لمنفذ القائم العراقي في محافظة الأنبار على مسافة 550 كم أقصى غرب العراق.

وأوضح أن عدد القوات داخل الحدود السورية يتراوح بين 100 إلى 200 عسكري ومسلح يحملون بنادق عسكرية، بينما كانت هناك قوات عسكرية عراقية تتقدمها دبابتان عند مدخل منفذ القائم الحدودي العراقي.

وكان العراق نشر آلافاً من القوات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي على طول الشريط الحدودي مع سوريا الذي يبلغ أكثر من 620 كيلومتراً معززة بإجراءات أمنية وحواجز إسمنتية وأسلاك شائكة وخندق أمني كبير وحماية من القوات الجوية والكاميرات الحرارية.

وفي سياق آخر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “إن أنقرة تتابع عن كثب التطورات في سوريا”، مشددا على أهمية إعادة إعمار سوريا ووضع خطط سريعة لتتعافى من الدمار الذي لحق بها.

وأضاف أردوغان، خلال كلمته بقمة الدول الثماني النامية المنعقدة في القاهرة، “أن بلاده تبذل قصاري جهدها لثبيت الاستقرار في سوريا، وتعزيز تمكين شعب سوريا وبسط نفوذه على أراضيه”.

وأعرب أردوغان عن تطلعه لاحترام كافة العرقيات وإعادة إعمار سوريا، وأن يعيش الجميع في سلام، وأن يتم اقتلاع الإرهاب من جذوره في سوريا.

ونوه بأن العالم يشهد الكثير من النزاعات والملفات التي تزعزع الأمن الدولى، ولهذا نرى أن الحلول ليست متمثلة فقط في السياسة، ولكن في الحلول الاقتصادية ولا سيما خطة التعافي من الأزمات.