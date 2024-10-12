«أردوغان» يدعو موسكو وطهران لاتخاذ إجراءات فعلية ضد التهديد الإسرائيلي في سوريا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلا من روسيا وإيران اتخاذ إجراءات فعلية ضد التهديد الإسرائيلي لسوريا.

وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة أثناء رحلة عودته من صربيا إلى تركيا، “من الضروري أن تتخذ روسيا وإيران وسوريا إجراءات أكثر فعالية ضد هذا الوضع، الذي يشكل أكبر تهديد لسلامة الأراضي السورية”.

وأضاف أردوغان، “كذلك تظهر ظروف مماثلة في العراق. وفي ظل الجهود التي تبذلها إسرائيل لتشمل المنطقة بأكملها من ناحية، والأنشطة المثيرة للانقسام والمدمرة التي تقوم بها المنظمات الإرهابية، من ناحية أخرى، يجب علينا أن نتخلى عن حسابات المصالح التافهة، وننقذ المنطقة بالتضامن. حيث أن العبء ثقيل ولدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به”.