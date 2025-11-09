أردوغان يرفع التجميد عن أصول الرئيس السوري ووزير داخليته  

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوماً رئاسياً يقضي برفع تجميد الأصول المفروض على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب.

وجاء في نص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية التركية أن القرار استند إلى التحديثات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن قوائم العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي شملت تعديلات على الأشخاص الذين شملهم سابقاً تجميد الأصول.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا رفع العقوبات رسمياً عن الشرع وخطاب، عقب تصويت مجلس الأمن الدولي يوم الخميس لصالح شطب اسميهما من قوائم العقوبات الأممية، حيث أيد 14 دولة مشروع القرار الذي صاغته واشنطن، فيما امتنعت الصين عن التصويت.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيتخذ خطوات مماثلة، مؤكداً أن قرار مجلس الأمن برفع العقوبات سينعكس مباشرة على الإجراءات التي سيعتمدها الاتحاد في الفترة المقبلة.

يُذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى كانت قد رفعت معظم العقوبات التي فرضت على سوريا بسبب ممارسات النظام السابق.