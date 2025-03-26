«أردوغان» يصف المتظاهرين بـ«الإرهابيين».. واعتقال الآلاف منهم!

تتواصل الاحتجاجات في تركيا، بسبب اعتقال “أكرم إمام أوغلو”، رئيس بلدية إسطنبول، حيث أوقفت السلطات أكثر من 1400 متظاهر منذ حوالي أسبوع.

وقال محتجون مناهضون للحكومة في تركيا، “إنهم يستعدون لمواصلة حملة المظاهرات التي اندلعت بعد سجن “أكرم إمام أوغلو”، رغم الاعتقالات الجماعية والاشتباكات مع الشرطة”.

في السياق، “اعتقلت السلطات التركية ملكة جمال تركيا السابقة بانو أوزتورك، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين حكوميين، في منشورات على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ووفق مصادر صحيفة، “فقد فتحت النيابة العامة في “بيكوز”، أحد أحياء إسطنبول، تحقيقا ضد عارضة الأزياء بانو أوزتورك، التي تم اختيارها ملكة جمال تركيا في عام 2009، بتهمة إهانة الرئيس التركي عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، في إطار معارضتها لعلمية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو”.

إلى ذلك، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المعارضة إلى وقف ما اسماه “إرهاب الشوارع” بعد أن انكشفت “عجلة الفساد” التابعة لها”، حسب قوله.

وقال أردوغان في كلمة له في البرلمان اليوم الأربعاء: “أذكر قيادة حزب الشعب الجمهوري (المعارض الرئيسي في تركيا) أنه بغض النظر عن مدى خفضهم للمستوى، فذلك لا فائدة منه، فـ”المعجون بدء في التدفق من الأنبوب”! لقد تم كشف عجلة فسادكم. توقفوا عن رمي الأوساخ يمينا ويسارا، أوقفوا إرهاب الشوارع.. لا تحاولوا جرنا وأمتنا إلى الحفرة التي ستقطتم فيها بسبب تهوركم، إذا كان لديكم أي احترام لأنفسكم، فسينبغي عليكم أن تكونوا صادقين وشفافين”.

واقتبس أردوغان، في كلمته أمام المعارضة عبارة شهيرة منسوبة إلى الكاتب الروسي الشهير ألكسندر سولجينيتسين قائلا: “كما يقول سولجينيتسين: “إنهم يكذبون، ونحن نعلم أنهم يكذبون، وهم يعرفون أننا نعرف أنهم يكذبون، لكنهم ما زالوا مستمرين في كذبهم”، كما وصف “أردوغان” المتظاهرين في تركيا، بـ”الإرهابيين”.

يذكر أن “إمام أوغلو”، يعد أحد أبرز وجوه المعارضة التركية ومنافسا محتملا للرئيس رجب طيب أردوغان، وكان أثار جدلا واسعا في السنوات الأخيرة بسبب نجاحاته الانتخابية ومواقفه المناهضة لسياسات الحكومة.