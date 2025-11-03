أردوغان يطلق «برنامج دعم خاص» لسوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إطلاق برنامج دعم خاص لسوريا تحت مظلة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي “كومسيك”، خلال أعمال الدورة الـ41 للّجنة في مركز إسطنبول للمؤتمرات.

وأكد أردوغان أن جهود تركيا ساهمت في رفع العقوبات تدريجيًا التي كانت تعيق التنمية الاقتصادية في سوريا، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية، وبناء شبكات تعاون قوية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع دعوة الدول التي لم تنضم بعد للانضمام إلى البرنامج.

وأوضح أردوغان أن العام الحالي سيشهد إضافة 8 مشاريع جديدة إلى المشاريع الـ20 التي نفذت في إطار برنامج “كومسيك” للقدس، مؤكدًا التزام حركة حماس الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في مقابل سجل إسرائيل الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 مدني منذ الاتفاق، مع استمرار الاحتلال والهجمات على الضفة الغربية، ورفض أي تغيير للوضع التاريخي للقدس أو المساس بحرمة المسجد الأقصى.

وتطرق أردوغان إلى الأوضاع في السودان، واصفًا المجازر الأخيرة التي استهدفت المدنيين في مدينة الفاشر بأنها لا يمكن لأي قلب إنساني تجاهلها، داعيًا المجتمع الدولي لحماية وحدة الأراضي السودانية وسيادتها واستقلالها، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني في مواجهة الانتهاكات المستمرة.