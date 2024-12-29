«أردوغان» يعد بخفض أسعار «الفائدة» عام 2025

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “إن معدلات الفائدة ستنخفض في 2025، وأن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار”.

وأضاف، “سنبدأ بالتأكيد في خفض أسعار الفائدة. سيكون 2025 هو العام المميز لهذا الأمر” ووفقا لتصريحات أردوغان خلال كلمة ألقاها يوم السبت في مقاطعة بورصة، “أسعار الفائدة ستنخفض، وبالتالي سيهبط ​​التضخم أيضاً. وهذا أمر لا مفر منه بالنسبة لنا”.

وفي حديثه يوم السبت، قال أردوغان إن ما يسمى بـ “الانتهازيين” يجب أن يُلقى عليهم بعض اللوم عن التضخم المستمر، وأوضح “هناك من يستغل اقتصاد السوق الحر. وسوف نتغلب عليهم أيضاً. الطريقة الأكثر فعالية هي أن تقوم أمتنا بمقاطعة أولئك الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه”.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة لأول مرة منذ 2023 في اجتماعه في ديسمبر. وخفض “المركزي التركي” سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد إلى 47.5% من 50%، متجاوزاً توقعات السوق مع التأكيد على اتخاذ قرارات الفائدة المستقبلية بحكمة بناءً على توقعات التضخم، ولن يستمر بالضرورة في خفض أسعار الفائدة بنفس الوتيرة.

وبعد أن استمر ارتفاع الأسعار في التأثير على الاقتصاد خلال 2023، ويرجع ذلك في الغالب إلى السياسة النقدية التيسيرية للغاية التي يدعمها أردوغان، عيّن الرئيس فريقاً اقتصادياً أطلق سياسة نقدية تقليدية بعد الانتخابات في ذلك العام. ومنذ ذلك الحين، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة من مستويات كانت دون 10% إلى 50% في أقل من عام.

كما خفض البنك عدد اجتماعات تحديد أسعار الفائدة التي سيعقدها العام المقبل إلى ثمانية اجتماعات، من 12 اجتماعاً. ويتوقع المحللون الآن أن يجري البنك المركزي التركي تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في كافة اجتماعات السياسة النقدية خلال 2025، رغم تحذير المسؤولين من مخاطر تيسير السياسة النقدية دون انقطاع.