«أردوغان» يكشف عن طلب سعودي لشراء مُسيَّرات تركية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المملكة العربية السعودية طلبت شراء طائرات بدون طيار من تركيا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله: “تلقينا طلبا من السعودية بخصوص الطائرات المسيرة المسلحة” وفقا لوكالة الأناضول.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن بلاده ستصبح ضمن الدول الأربعة الأولى عالميا في صناعة الطائرات المسيرة.

وأوضح أردوغان في حوار مع مجلة “كريتر” المحلية، أن صناعة الطائرات المسيرة المسلحة وغير المسلحة، من أهم مشاريع الصناعات الدفاعية التركية.

وتابع “مع طائرة أقنجي المسيرة سنصبح ضمن الدول الأربعة الأولى عالميا في هذا المجال”.

وأكد أن “الطائرات المسيرة المسلحة التركية تقدم إسهاما كبيرا في مكافحة الإرهاب، كما أنها تلعب دورا فاعلا جدا في سوريا وليبيا”.

وبحسب وكالة “الأناضول”، أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، أمس، أن المسيرات التركية الصنع “بيرقدار” و”العنقاء”، “ستحلق في الأجواء الأوروبية قريبا”، على حد تعبيره.

وأصبحت الطائرات المسيرة العسكرية الـ”درونز”، واحدة من أخطر الأسلحة، التي تتجه الجيوش الحديثة، للتوسع في استخدامها، لقدرتها على البقاء في الجو ساعات طويلة، وقدرتها على تنفيذ هجمات ضد أهداف أرضية، دون تدخل البشر.