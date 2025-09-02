أردوغان يلتقي بوتين في بكين.. التركيز على إنهاء الحرب في أوكرانيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التدابير الممكنة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا بسلام عادل، خلال اجتماع ثنائي في العاصمة الصينية بكين على هامش قمة منظمة “شنغهاي للتعاون”.

وأوضح أردوغان أن اللقاء ركّز بشكل خاص على قضايا التعاون في قطاع الطاقة، مؤكداً أن تركيا كانت تؤمن منذ البداية بأن الحرب يمكن أن تنتهي عبر المفاوضات.

وأضاف أردوغان أن تركيا تحافظ على اتصالات منتظمة مع بوتين وزيلينسكي بشأن أوكرانيا، وأن المفاوضات المباشرة في إسطنبول أثمرت نتائج ملموسة في ملفي “ممر الحبوب” وتبادل الأسرى.

وذكر أن روسيا وأوكرانيا غير مستعدتين حالياً لاستئناف المفاوضات، لكنه أكد أن تركيا ستواصل تعزيز منصة الحوار تدريجياً للوصول إلى سلام عادل ودائم دون إقصاء أي طرف.

وتطرق أردوغان إلى نتائج قمة ألاسكا السابقة بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أهمية تقييم هذه النتائج لدعم مسار المفاوضات.

وأضاف أن تركيا أصبحت مثالاً يحتذى به منذ بداية الحرب، بفضل قدرتها على التفاوض مع كلا الجانبين وكسب ثقتهما.

وفي جانب آخر، انتقد أردوغان قرار الولايات المتحدة حظر التأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين، واصفاً القرار بأنه لا يتماشى مع مبرر وجود الأمم المتحدة.

وأكد أن غياب الوفد الفلسطيني عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يصب في مصلحة إسرائيل، مشدداً على أن صوت فلسطين لا يمكن إسكات، وأن المطلوب من واشنطن وقف المجازر الإسرائيلية فوراً.