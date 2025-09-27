أردوغان ينتقد النظام الدولي ويطالب بمحاكمة نتنياهو

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات حادة للنظام الدولي خلال كلمته في “منتدى البوسفور للدبلوماسية”، معتبراً أن النظام الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية فقد فعاليته، وأن العالم يشهد «دوامة لا تنتهي من الحروب وعدم الاستقرار» تحل محل السلام والأمن.

وأشار أردوغان إلى أن آليات مثل مجلس الأمن الدولي، التي وُجدت لمنع الكوارث الإنسانية، «تحولت إلى جزء من المشكلة»، مستنكراً الصمت الدولي تجاه المعاناة والظلم في العديد من مناطق المنطقة.

وفي موقف لاذع، اتهم أردوغان إسرائيل باستخدام «الجوع كسلاح دمار شامل في غزة»، وسخر من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً: «أمس، زعيم شبكة الإبادة الجماعية لم يجد من يستمع إلى أكاذيبه وتهديداته في الجمعية العامة، فتحدث إلى المقاعد الفارغة».

وأعرب أردوغان عن تعاطفه مع ضحايا النزاعات في غزة واليمن وسوريا والسودان والصومال، مؤكداً أن كل روح تُزهق في هذه المناطق تنزع جزءاً من أرواح الجميع، مشدداً على أن تركيا تسعى بقوة لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، وكونها فاعلاً قادراً على التواصل مع جميع الأطراف.

وأكد أن الاعتراف بدولة فلسطين خطوة مهمة حتى لو جاءت متأخرة، لكنه شدد على ضرورة إيقاف إسرائيل لتحقيق السلام الحقيقي. ودعا إلى «محاكمة نتنياهو وحكومته وطاقم الإبادة الجماعية فوراً ومعاقبتهم»، مطالباً بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، منها منعها من المشاركة في البطولات الرياضية الدولية، مستشهداً بموقف اتحاد الكرة الإسباني.

كما أشاد أردوغان بـ«ركاب الأمل في أسطول الصمود» الذين يتعرضون لما وصفه بـ«إرهاب الدولة الإسرائيلية»، معبراً عن دعمه لهم ومؤكداً استمرار أنقرة في السعي نحو سلام عادل يتناسب مع تاريخ تركيا ومكانتها الدولية.