أردوغان يهدي أمير الكويت سيارة تركية الصنع

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إلى الكويت في مستهل جولة خليجية تشمل أيضاً قطر وسلطنة عمان، وكان في استقباله أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح في مراسم رسمية بمطار الكويت الدولي.

وتوجه الجانبان عقب المراسم إلى قصر بيان، حيث من المقرر أن يعقدا لقاءً ثنائياً وآخر على مستوى وفدي البلدين، يتضمن توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي. ومن المقرر أن يشارك أردوغان في عشاء رسمي يقيمه أمير الكويت عقب المحادثات.

ويرافق الرئيس أردوغان في هذه الجولة عقيلته أمينة أردوغان، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والطاقة والخزانة والدفاع والصناعة والتجارة، إلى جانب كبار المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين وشخصيات من حزب “العدالة والتنمية”.

وفي لفتة تعكس عمق العلاقات الثنائية، أهدى أردوغان أمير الكويت سيارة كهربائية تركية الصنع من نوع “توغ”، معبراً عن اعتزازه بالعلاقات الطيبة بين البلدين. وأعرب أمير الكويت عن شكره وتقديره لهذه اللفتة، متمنياً لأردوغان وتركيا التقدم والازدهار.

تستمر الجولة حتى يوم الخميس المقبل، حيث تشمل زيارات رسمية ومباحثات تعزز التعاون السياسي والاقتصادي بين تركيا والدول الخليجية الثلاث.