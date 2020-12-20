«أردوغان» يُؤكد استعداد بلاده لمرافقة الجزائر في مرحلتها الجديدة

تلقى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اطمأن من خلالها على حالته الصحية وتمنى له “عودة قريبة وميمونة إلى بلاده”، بحسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

ونقل التلفزيون الجزائري عن البيان: “تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان، اطمأن من خلالها على حالته الصحية وتمنى له عودة قريبة وميمونة إلى بلاده”.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التركي أنه “تابع باهتمام كلمة السيد رئيس الجمهورية التي وجهها للشعب الجزائري”، معربا عن “سعادته بتماثل السيد الرئيس للشفاء”.

وأكد أردوغان “استعداد بلاده لمرافقة الجزائر في مشروع الرئيس لبناء الجزائر الجديدة في مرحلتها الجديدة”.

هذا وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان وتبون “بحثا القضايا التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، وتناولا قضايا إقليمية”.

يُشار إلى أن أن الرئيس تبون يتواجد حاليا في ألمانيا لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهرين.