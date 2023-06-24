«أردوغان» يُؤكد دعمه للقيادة الروسية في مواجهة العصيان 

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمه الكامل للخطوات التي تتخذها القيادة الروسية في تصديها للعصيان المسلح الذي أعلنه قائد مجموعة “فاغنر” الليلة الماضية.

وجاء في بيان عن الكرملن أنه وبمبادرة من الجانب التركي، أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وأطلع الرئيس الروسي نظيره التركي على الوضع في البلاد في ظل محاولة العصيان المسلح.

وأضاف البيان أن أردوغان أعرب لبوتين عن دعمه الكامل للخطوات التي تتخذها القيادة الروسية لمواجهة هذه المحاولة.

كما أصدرت الرئاسة التركية، اليوم السبت، بيانا بخصوص الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقب التمرد المسلح الذي أعلنه قائد مجموعة “فاغنر”.

وجاء في بيان الرئاسة التركية: “أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين..وتناول الحديث التطورات الأخيرة الجارية في روسيا”.

وأضاف البيان: “شدد الرئيس أردوغان خلال الاتصال على ضرورة التحرك بعقلانية. مؤكدا عدم السماح لأحد الاستفادة من الأحداث الجارية”.

وأكد الرئيس أردوغان استعداد تركيا للقيام بما يقع على عاتقها من أجل إيجاد حل للأحداث الجارية بكل يسر وسهولة في أقرب وقت ممكن، وفق البيان.