«أردوغان» يُؤكد دعم بلاده الكامل للمجلس الرئاسي الليبي

أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بانتهاء لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والوفد المرافق له.

وانطلق اللقاء في “قصر وحيد الدين” الرئاسي بمدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، عند الساعة 17:05 (3+ ت.غ)، واستغرق قرابة ساعتين.

وشارك في الاجتماع إلى جانب المنفي، عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله حسين اللافي، والوفد المرافق، فيما حضره عن الجانب التركي متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.

وأوضحت الوكالة أن الاجتماع استعرض العلاقات التركية الليبية المتجذرة من كافة النواحي، وبحث الخطوات الرامية إلى تطوير التعاون، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وأجرى المنفي، اليوم الجمعة، زيارة عمل إلى تركيا تعتبر الأولى من نوعها بعد توليه منصبه، تلبية لدعوة الرئيس أردوغان.

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي عن المنفي تأكيده، على وحدة ليبيا وسيادتها، وأهمية العلاقة بين البدين، وأنه ناقش مع نظيره التركي العديد من الملفات ذات الأهمية التي تجمع البلدين.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة الالتزام باستحقاقات المرحلة الانتقالية، وإرساء الاستقرار في البلاد من خلال تحقيق مصالحة وطنية شاملة، وصولا إلى إجراء الانتخابات في ديسمبر من العام الجاري.

من جانبه أعرب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دعم بلاده الكامل والمطلق للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، ووحدة ليبيا وسيادتها، مؤكدا عمق العلاقة التي تجمع بين البلدين.

وأضاف الرئيس التركي أن تركيا تقف دائما إلى جانب الشعب الليبي، معربا عن استعداد بلاده إلى تقديم المساعدة في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، ومساندة الليبيين للوصول إلى دولة مستقلة ومزدهرة، وفق قوله.