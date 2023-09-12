«أردوغان» يُؤكد مواصلة دعم بلاده لليبيا

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في ضحايا كارثة الفيضانات التي اجتاحات شرق ليبيا.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن البيان، أن أردوغان أعرب خلال الاتصال عن حزنه ومواساته إزاء كارثة الفيضانات التي شهدتها ليبيا، وقدم التعازي للمنفي.

وشدّد أردوغان على أن تركيا تقف دائمًا إلى جانب الشعب الليبي الصديق والشقيق في محنته أمام هذه الكارثة وأنها ستواصل تقديم المساعدات اللازمة.