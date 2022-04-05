«أردوغان» يُعرب عن أسفه لحل مجلس النّواب التونسي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ حل مجلس النواب المنتخب في تونس ُيشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي.

وأعرب أردوغان عن أسفه لحل مجلس النواب التونسي الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس الماضي، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة.

وتابع أردوغان أنّه يولي أهمية لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات، مؤكدا أنّ ثقته بأنّ العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك البرلمان “الذي يجسد الإرادة الوطنية.

وأردف أردوغان أنّ الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر، وأنّهم ينظرون إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية.

وأشار أردوغان أن حل مجلس النواب التونسي الذي يضم أعضاء منتخبين مثير للقلق بشأن مستقبل تونس وضربة لإرادة الشعب التونسي، مشددا أنّ تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب تونس وشعبها الشقيق والصديق في هذه المرحلة الحرجة.