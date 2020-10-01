«أردوغان» يُعرب عن فخره بدفاع بلاده عن فلسطين أمام العالم

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن فخره بدفاع بلاده عن فلسطين في كافة المحافل الدولية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته، اليوم الخميس، في افتتاح الدورة التشريعية الـ27 للبرلمان التركي.

وقال الرئيس التركي: “شرف لنا أن نبرز قضية فلسطين ومعاناة شعبها المظلوم في كل المحافل الدولية.. قضية فلسطين والقدس هي جرحنا الذي ينزف باستمرار”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله: “التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم في كل منبر هو مصدر فخر لبلادنا وشعبنا”.

وأضاف: “القدس مدينتنا سيما أنه من الممكن إلى اليوم العثور على آثار المقاومة العثمانية التي اضطرت للخروج منها خلال الحرب العالمية الأولى”.

وأكّد أردوغان أن “علينا أن نحافظ على مدينة القدس التي تحوي مساجد من الأهم في العالم”.

وتابع: “مسألة القدس ليست مسألة عادية، والعثمانيون حملوها فوق أكفهم لحمايتها وجعلوها من أشهر المعالم الإسلامية”.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان: القدس جرحنا النازف ودفاعنا عنها شرف pic.twitter.com/2yRfjWOgQ2 — TRT عربي (@TRTArabi) October 1, 2020